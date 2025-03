F1 diretta Gp Australia, Ferrari: segui Hamilton e Lerclerc

Ci siamo, oggi è il giorno della prima gara stagionale. Tutti gli occhi degli italiani sono sulle Ferrari, in particolare quella di Hamilton. Ma le Rosse sono subito chiamate alla rimonta. In Australia Lerclerc infatti partirà dalla settima posizione, mentre il campione inglese dall'ottava. In pole position c'è Norris sulla McLaren, davanti a Piastri sempre su McLaren e a Verstappen su Red Bull. Segui la gara di Melbourne in diretta con noi.