Ferrari, Vasseur quasi vola via per il vento in diretta tv: "Mettiti al sicuro!"

Per la Ferrari è proprio un giorno no. Leclerc e Hamilton non sono partiti con il piede giusto in questa nuova stagione di Formula 1. Uno dei problemi è stata la strategia dei pit stop nella parte finale di gara. A rispondere di questo è in tv il team principal Frederic Vasseur: "Sì, potevamo fare meglio, ma è semplice dirlo con il senno di poi".