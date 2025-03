Leclerc si lamenta in radio con il team Ferrari: "Ora lasciatemi stare…"  

Per Charles Leclerc non è stato un fine settimana semplice. Dopo aver chiuso le prove del Gran Premio di Australia (che ha dato il via al Mondiale di Formula 1) al settimo posto, il pilota monegasco della Ferrari ha terminato la gara ottavo, a 19,8 secondi di distacco da Norris, che ha chiuso in testa la gara. Leclerc ha manifestato un certo nervosismo sin dai primi giri. In un accesso botta e risposta via radio con il team, si è lamentato delle troppe informazioni che gli venivano fornite.