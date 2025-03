Delusione Hamilton, le parole che preoccupano i tifosi Ferrari: "Una sfida comunicare..."

"È un peccato perché speravo in qualcosa di più quest'oggi. Ho tenuto duro finché ho potuto". Lewis Hamilton commenta con amarezza il Gran Premio d'Australia , primo appuntamento del Mondiale di F1 . Il pilota britannico della Ferrari ha chiuso al decimo posto. "Ad un certo punto ci eravamo trovati in una posizione che ci permetteva di lottare per il podio, però poi è arrivata ancora più pioggia e la situazione è peggiorata".

Hamilton, le parole sulle difficoltà di comunicazione

Hamilton ha poi parlato delle difficoltà di comunicazioni con gli ingegneri della Ferrari: "È stata una delle giornate più dure - ha aggiunto- essere in quelle condizioni per la prima volta sotto la pioggia, su questa macchina e con questa power unit, con tutte le funzioni dello sterzo da gestire e le comunicazioni nuove con gli ingegneri, è stata una sfida enorme. Prestazioni peggiori del previsto? No - ha assicurato Hamilton - non abbiamo portato la macchina nella finestra, ma non penso che la macchina sia così a lontana come è stato oggi. Anche in qualifica, non penso che siamo riusciti a estrarre le prestazioni della vettura".