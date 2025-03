Ferrari, Hamilton e il caso delle frasi alla radio: "Non mi piace ricevere commenti durante la gara..."

ROMA - "Normalmente, non sono uno a cui piace ricevere tanti commenti durante la gara. Se ho bisogno, lo chiedo". Così Lewis Hamilton ha chiarito il suo confronto con il proprio ingegnere di pista, Riccardo Adami, durante la gara di Melbourne. Deluso dal decimo posto al suo esordio con la Ferrari , il pilota britannico ha voluto chiarire le frasi dirette al box. “Mi avevano detto che sarebbe stato un breve acquazzone - ha detto in un'intervista a Sky Sports UK - e che il resto della pista sarebbe stata asciutta. Avevo quindi pensato di resistere il più a lungo possibile, ma non mi avevano detto che ne sarebbe arrivato un altro. Mi è mancata quella piccola informazione”. Una spiegazione che denota un po' di fisiologico nervosismo per una gara andata davvero male .

Ferrari in Cina per riscattarsi subito

Il calendario, comunque, offre subito alla Ferrari l'opportunità per un riscatto. Domenica prossima si corre a Shanghai. "Farò qualche modifica a livello di impostazioni in Cina per la prossima settimana”, promette Hamilton."Sappiamo come Lewis è fatto, è un grande campione all'inizio di una storia con la Ferrari, dopo anni ha un nuovo ingegnere di pista - ha dichiarato il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenuto a "La Politica nel pallone" su Radio Rai Gr Parlamento - Non lo vedo come un gran tema. Quello che può portare al team è l'esperienza, la capacità di messa a punto. Chi diventa campione come lui è perché ha la capacità di utilizzare al meglio la vettura per poi trasferire le sensazioni al team. Credo che la Ferrari punti molto su quanto Hamilton darà in termini di esperienza e competenza".