Hamilton e la firma sul tovagliolo che è diventata virale: cosa ha lasciato scritto a un ristorante

Hamilton e la firma sul tovagliolo virale sui social

Virale sui social infatti il post pubblicato sui profili del ristorante Montana di Fiorano, cittadina nel modenese vicina al quartier generale della Ferrari a Maranello che ospita anche la pista 'di casa' del Cavallino Rampante (dove qualche settimana fa Hamilton ha fatto il suo debutto assoluto alla guida della Rossa). "A Rossella. Grazie per il chibo. Buonissimo!" è la dedica scritta in un italiano quasi perfetto dal sette volte campione del mondo Lewis, con tanto di firma impressa su un tovagliolo esibito poi con orgoglio su Instagram dal ristorante. Un 'cimelio' che finirà probabilmente incorniciato e in bella vista sulle pareti del locale, per essere mostrato ai tifosi ferraristi che decideranno di andare a mangiare lì dove è stato anche il loro idolo.