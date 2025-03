La Ferrari cerca di rialzarsi. Ma la Red Bull prova lo sgambetto

No n mission impossible, ma più felpatamente: missione girare pagina. Due parole che ieri sono state in cima alle dichiarazioni di Fred Vasseur in vista del GP della Cina. Letteralmente: «La gara di Shanghai ci offre la possibilità di voltare immediatamente pagina. Bello tornare subito in pista a meno di una settimana dal GP d’Australia. La pista cinese presenta caratteristiche completamente diverse da quella dell’Albert Park, e grazie alla Sprint mette in palio ancora più punti».

I messaggi

Vedete come in poche righe ci siano diversi messaggi. È un po’ come se la Ferrari dicesse ai tifosi e agli osservatori: dimenticate ciò cui avete assistito domenica scorsa; su una pista del tutto diversa vedrete una macchina del tutto diversa; e grazie alla Sprint, i tanti punti in palio saranno un’occasione per rimettere a posto la nostra classifica che, così com’è, non è veritiera. È questo che Vasseur fa intendere e, di fatto, le sue parole costituiscono una richiesta di fiducia.

Dolce e salato

Il biscotto ha una faccia dolce e una salata. La prima: la Ferrari – intesa come macchina e come funzionalità dell’intera squadra – che abbiamo visto a Melbourne è davvero troppo brutta per essere vera; non possono essere tecnicamente sinceri un ordine d’arrivo e una classifica costruttori che la vedono al settimo posto, per giunta alle spalle della Sauber. Inoltre, il rifacimento dell’asfalto a Shanghai, con eliminazione di molte gibbosità, potrebbe aiutare la Rossa a viaggiare più bassa rispetto a Melbourne, senza perdita di effetto suolo. Poi però c’è il lato salmastro: la McLaren sembra una macchina perfetta in grado di firmare doppiette, e Lando Norris corre (e parte!) finalmente con la testa fredda; Verstappen rimane una spina nel fianco; la Mercedes cresce; un’ora sola di prove libere su pista sporchissima (domani il circuito shangaiese riapre alle attività) non aiuterà chi deve capire, e qui indubitabilmente #dobbiamcapire. Inoltre lo storico della Ferrari in Cina è sfavorevole. E non è finita qui.

Sgambetto da Red Bull

C’è un’altra insidia, nuova: la FIA rende più severi con effetto immediato i test di flessione sulle ali posteriori. Pare su pressione della Red Bull. Pare per porre un freno a McLaren e Ferrari, che sarebbero state più abili nell’utilizzo di materiali a memoria di forma. Nel caso della Rossa sarebbe uno sgambetto a chi cerca di rialzarsi, ma infilare i bastoni tra le ruote dei rivali fa parte del gioco in Formula 1, e bon, bisogna uscirne con una veronica. «L’anno scorso in Cina abbiamo fatto tanta fatica – ha detto Charles Leclerc –, ma è una pista vera e sarà importante reagire subito».

L’aiuto del caldo

«La macchina ha un potenziale nettamente più alto rispetto a quello visto in Australia – è la garanzia di Lewis Hamilton – Miglioreremo presto e porteremo la macchina in una migliore finestra di funzionamento». Il relativo tepore previsto a Shanghai – temperature massime in crescita con 22°, 24° e 27° nei tre giorni – potrebbe aiutare la Ferrari, che un anno fa con la SF-24 s’era trovata a malpartito proprio per via del freddo. «Con una sola ora di prove libere – ha anche detto Vasseur – sarà importante aver preparato bene il fine settimana al simulatore a Maranello». Dove la posizione in questo weekend è presidiata dal direttore tecnico Loic Serra, che era presente a Melbourne e lo sarà fra due settimane a Suzuka; ma ogni volta che potrà starà a casa, essendo un grande esperto di sviluppo della performance.