Hamilton e il rimpianto a Melbourne: "C'è una cosa che avrei fatto diversamente"

Shanghai e la Cina per la Ferrari rappresentano la chance del riscatto dopo un esordio deludente nel Gp d'Australia. Nessuno si è nascosto a Maranello, non si poteva: troppo sconfortanti l'ottavo e il decimo posto di Leclerc e Hamilton dopo l'ondata di entusiasmo che avvolgeva le Rosse. Entusiasmo però che non si è spento. Forse si è un po' affievolito, normale, ma dopo appena una gara non può sparire completamente. Lo sa bene Hamilton, che continua a suonare la carica: "È soltanto una gara, ovviamente non è il risultato che avrei sperato. A livello di pura prestazione, il livello mostrato non è stato spettacolare, ma non penso che la macchina abbia quella velocità, è che non siamo riusciti a estrarla. La gara di domenica è stata un disastro. Però non si può mollare dopo una gara e dopo una sconfitta, dobbiamo tornare e lottare ed è quello sappiamo fare meglio", ha spiegato con i toni del leader.