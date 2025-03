L'attacco di Hamilton fa il giro del mondo: "Troppa gente ha parlato a vanvera"

Hamilton all'attacco dopo la Sprint vinta in Cina

"Oggi mi sentivo alla grande - ha detto Hamilton dopo il successo nella Sprint -. La prima gara è stata difficile, ma tante persone sottovalutano cosa significa arrivare in un nuovo team, ambientarsi, comprendersi a vicenda, è stata incredibile la quantità di critiche e le persone che hanno parlato a vanvera, si tratta di gente che non ha esperienza e non conosce le cose. Qui mi sono sentito subito a mio agio con la macchina, cosa che non era successa a Melbourne. Fin dal primo giro mi sono sentito sul pezzo, abbiamo fatto un grande lavoro con ingegneri e meccanici per ottimizzare la vettura. Oggi è andata alla grande, sono partito bene, c’è tantissimo grip su questo nuovo asfalto e per questo è davvero difficile gestire le gomme".

Lewis indica la strada alla Ferrari

Un risultato questo, che dà fiducia al sette volte campione del mondo in vista del Gp di Cina e del resto della stagione con la Ferrari: "Un bel segnale per il futuro? Io non sento la pressione, so che i tifosi vogliono vincere, così come vuole vincere il team. Ma l’ho detto l’altro giorno, bisogna fare un passo alla volta, non fare il passo più lungo della gamba. Bisogna continuare a spingere, rimanere concentrati, rimetterci al lavoro e concentrarci sulle qualifiche. È una maratona, non una Sprint”.