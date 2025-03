Leclerc e la colpa sul tocco con Hamilton: “Lewis? Non c’è dubbio che…”

SHANGHAI (Cina) - Dopo la vittoria nella gara sprint, c'è delusione in casa Ferrari a Shanghai . La gara lunga del Gp della Cina si è chiusa con la vittoria della McLaren di Piastri, davanti al compagno di scuderia Norris, con le Rosse che hanno tagliato il traguardo al quinto posto grazie a Leclerc e al sesto con Hamilton. La gara del monegasco è stata condizionata da un contatto in partenza con il compagno della Ferrari, non senza qualche timore. Leclerc ha riportato un danno all'ala anteriore che non è stato possibile riparare neanche durante la sosta ai box.

Leclerc e il contatto con Hamilton

A fine gara Leclerc ha commentato il contatto con il compagno di scuderia, assolvendolo: "Il tocco all’inizio con Hamilton ha inciso sulla gara, non è stata colpa di Lewis ovviamente, aveva tutto il diritto di stare lì", le parole del pilota monegasco. "È stato tutto molto difficile da gestire - continua Leclerc a Sky - oggi onestamente la vittoria era alla portata, il passo era veramente buono, quello che è successo alla partenza non è colpa di nessuno, ma con quel danno non si poteva fare meglio. Ci siamo toccati con Lewis, per fortuna non è finita lì la gara. Avevo fiducia per la gara, abbiamo preso i punti disponibili e guardiamo avanti".