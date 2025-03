Hamilton non si dà pace: "Abbiamo peggiorato la macchina..."

SHANGHAI (Cina) - L'illusione dopo la vittoria nella gara Sprint è durata meno di 24 ore per Lewis Hamilton, che ha chiuso al sesto posto il Gp della Cina, dietro al compagno di Ferrari Charles Leclerc. Il campione inglese analizza con lucidità la prestazione della monoposto: "Non sono deluso - dice Hamilton a Sky - ci abbiamo provato e sono contento che abbiamo fatto qualcosa di diverso, comunque faticavo in termini di prestazione. Avevamo una macchina buona nella sprint, abbiamo fatto dei cambiamenti per migliorare e invece siamo peggiorati in tutto sia in qualifica e ancora peggio in gara. Purtroppo era molto dura tenere il passo di chi sta davanti, abbiamo tanto da imparare. Nel finale andavo molto forte, ma Verstappen faceva il stessi tempi per cui è un peccato".