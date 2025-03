Il triste record della Ferrari in Cina. E salta la festa per i 1100 gran premi

SHANGHAI (CINA) - Il weekend che a Shanghai si era aperto con la sorprendente vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint si è alla fine rivelato un vero disastro per la Ferrari, che ha perso tutti i punti poi conquistati nella Gp di Cina a causa della squalifica di entrambe le SF-25 arrivata al termine dei controlli post gara : quella di Charles Leclerc (che aveva chiuso quinto), è stata trovata sottopeso ; quella del pilota inglese (sesto al traguardo) è stata invece sanzionata per il pattino posteriore al di sotto dello spessore minimo richiesto dal regolamento tecnico.

Disastro Ferrari in Cina: salta la festa per i 1100 gran premi

Un record negativo per la Ferrari, che nella sua storia non aveva mai visto squalificate entrambe le monoposto. Una figuraccia che ha scatenato la delusione dei tifosi e le ironie degli appassionati di F1 sul web, 'costringendo' poi il team di Maranello a dare spiegazioni sui propri profili social e soprattutto, secondo alcune indiscrezioni, ad annullare la festa per i 1100 gran premi che era stata prevista proprio per oggi (23 marzo).