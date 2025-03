Ferrari, ore convulse: c’è preoccupazione, si ristudia tutto il progetto

Il lunedì dopo le due squalifiche è un giorno drammatico, emergenziale, in cui la Ferrari si chiude a riccio . Riunioni tecniche e chiamate degli alti dirigenti irritati con Vasseur si succedono, mentre il problema del sottopeso di Charles Leclerc viene sminuito a errore di valutazione, per quanto grave, mentre quello del pattino troppo consumato sulla macchina di Lewis Hamilton apre un vero scenario di crisi . Quel mezzo millimetro di usura in eccesso, che ha determinato l’esclusione dalla classifica del vincitore della Sprint, è la cartina al tornasole della difficoltà che la Ferrari sta avendo nel far funzionare l’aerodinamica.

Ferrari, effetto suolo da non perdere

La macchina è veloce e ha un buon passo gara, ma per poterlo esprimere deve viaggiare bassissima, e nel caso del GP di Cina: troppo bassa. Perché se vuoi stare in sicurezza e alzi la macchina (parliamo di due millimetri che ai nostri occhi sono pochi ma poi sui cronometri valgono almeno tre decimi a giro) si perde l’effetto suolo, e nel contempo l’intero corpo vettura diventa come un’ala esposta al vento (immaginare il DRS del tutto abbassato o leggermente sollevato). E una macchina-ala sul dritto non fila più. Proprio alzare la monoposto ha determinato la perdita di prestazione tra il venerdì e il sabato in Australia, e tra il sabato e la domenica in Cina.