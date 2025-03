ROMA - Continua a far discutere la mancata trasmissione, da parte della regia internazionale, del team radio di Lewis Hamilton nel corso del Gran Premio di Cina . Il britannico suggeriva infatti alla squadra di invertire le posizioni con Charles Leclerc , che macinava secondi con le gomme nuove . La Formula One Management (FOM) ha invece mandato in onda solo ed esclusivamente i messaggi nei quali Adami chiedeva al suo pilota di lasciar passare il compagno di squadra con tanto di risposte stizzite da parte dell'inglese che aspettava solo il momento giusto per farlo.

Ferrari e il giallo sul team radio: cosa è successo in Cina

Il pilota inglese ha avuto difficoltà nel Gran Premio di Shanghai, sotto la pressione di Leclerc per tutto il primo stint e all'inizio del secondo, nonostante il monegasco avesse riportato danni all'ala a causa del contatto tra i due nel primo giro. Mentre Leclerc si avvicinava rapidamente ad Hamilton all'inizio del secondo stint, il 40enne di Stevenage ha infatti detto: "Penso che lascerò andare Charles perché sono in difficoltà". Quel messaggio radio non è stato però trasmesso sulla rete internazionale, così come quello successivo che informava che lo scambio sarebbe avvenuto alla curva 14. Una situazione che ha irritato e non poco il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur: "Questo è uno scherzo della FOM, perché la prima chiamata è arrivata da Lewis, che ci ha chiesto di fare uno scambio. Ma per fare lo spettacolo, per creare confusione intorno alla situazione, hanno trasmesso solo la seconda parte della domanda".

Ferrari, il chiarimento della FOM: "Non volevamo presentare una falsa narrativa"

Puntuale è arrivato il chiarimento su quanto accaduto da parte del Management della Formula 1, come riportato da 'The Race': "Non c'era alcuna intenzione di presentare una falsa narrativa attorno ai team radio della Ferrari. Non abbiamo trasmesso il messaggio di Lewis per altri motivi, ma non lo abbiamo fatto apposta", l'ammissione di un delegato della FOM.