Il trucco con cui Leclerc ha provato a non essere squalificato in Cina: il pilota Ferrari beccato dalle telecamere

Il Gran Premio della Cina è da dimenticare in fretta per la Ferrari. In particolar modo per Charles Leclerc , che aveva un buon passo gara ma è stato frenato dall' ala anteriore danneggiata e infine addirittura squalificato poiché la sua vettura era sottopeso rispetto ai limiti previsti. La squalifica gli ha tolto il quinto posto finale, davanti al compagno Hamilton , e quindi un bottino di 10 punti per la classifica individuale.

Leclerc, il "trucco" per non essere squalificato in Cina

Il pilota monegasco, forse già conscio del possibile problema della vettura sottopeso, ha fatto di tutto per evitare la squalifica, ricorrendo anche ad un trucco particolare. Le telecamere piazzate sulla sua SF-25 lo hanno ripreso anche durante il giro in pista dopo il termine della gara, prima del rientro ai box. E prima di tornare, e sottoporsi dunque al calcolo del peso della vettura, Leclerc ha cercato di raccogliere detriti in pista, passando sull'erba in vari punti del tracciato con l'obiettivo di aumentarne il peso e superare dunque gli 800 kg previsti dal regolamento.

Leclerc squalificato, Verstappen fa la stessa cosa

In totale le telecamere lo hanno ripreso a guidare sull'erba per tre volte, nel tentativo di aumentare il peso della SF-25. Il "trucco" però non ha funzionato, con la vettura che è stata trovata in sottopeso di un chilogrammo, portando dunque alla squalifica. Lo stesso trucco è stato usato da Verstappen, inquadrato a guidare sull'erba durante l'ingresso in pit-lane, che non ha avuto problemi con il peso della sua Red Bull.