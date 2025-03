"Ferrari? Bilancio disastroso altro che Barbera e Champagne": la stangata dell'opinionista tv

È durato solo un sabato mattina, l'entusiasmo per una Ferrari vincente in Formula 1 grazie alla vittoria di Lewis Hamilton nella Gara Sprint, al primo trionfo Rosso in carriera. Poi però già al pomeriggio l'entusiasmo dei tifosi della Scuderia di Maranello, e non solo, si è sciolto come un fiocco di neve al sole con le qualifiche che hanno visto Hamilton e Leclerc in terza fila nella griglia di partenza. Infine alla domenica è sprofondata completamente la situazione: il quinto e sesto posto alla bandiera a scacchi si è trasformato in una doppia squalifica per entrambi gli alfieri del Cavallino, un episodio mai successo nella storia del team e della Circus. Una situazione davvero difficile quella che sta vivendo la Ferrari, che nel GP del Giappone, il prossimo 6 aprile, sarà chiamata a una reazione immediata. A fare un bilancio di questo secondo appuntamento del Mondiale 2025 è il giornalista emiliano Leo Turrini, esperto di Formula 1 e ospite fisso anche dello studio Sky "Race anatomy", che giudica la nuova monoposto SF-25, e non solo, anche nel suo ultimo articolo intitolato “Ferrari, Odissea nello strazio”.