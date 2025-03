Hamilton ricorda Schumacher: l'aneddoto del 1996 emoziona i tifosi Ferrari

Cosa hanno in comune Lewis Hamilton e Michael Schumacher? Innanzitutto 7 mondiali in bacheca, nessuno come loro nella storia della Formula 1. E poi, ovviamente, la Ferrari. Per il pilota inglese non può non essere un riferimento la leggenda tedesca, idolo di tanti ed esempio anche per Lewis, che ha ben stampato nella memoria il ricordo delle prime gare vissute da tifoso proprio di Schumacher: "Non è un segreto che il V6 non abbia mai suonato bene. Ricordo la prima volta che ho assistito a una gara di Formula 1, nel 1996 a Spa, e ricordo Michael Schumacher che passava dalla curva 1, avevo 12 o 13 anni, e la mia gabbia toracica vibrava e mi ha conquistato", ha raccontato Hamilton ai media inglesi in merito al ritorno dei V10 in F1 al posto dei V6.