Ferrari, arriva l'esame di maturità: perché il Gp del Giappone sarà decisivo

Nella Prefettura di Mie gli Yokowa, i Mitake, i Toshikawa, tra i più bei ciliegi del Giappone, sono in fiore dallo scorso fine settimana. La piena fioritura è prevista per questo weekend e tanta eterea meraviglia fa corona allo spettacolo muscolare della Formula 1. Stiamo pensando forse tutti la stessa cosa: una tale deliziosa sorte spetterà anche al fiore rosso che simboleggia l’Italia dei motori? Non è dato saperlo e al momento, purtroppo, la apprensioni attorno alla Ferrari non mancano. La mancanza di prestazione della SF-25 a pieno carico rimane un rebus da risolvere. Ai problemi di bilanciamento si sono poi sommati alcuni strafalcioni di comunicazione, il più evidente costituito dall’intervista di Fred Vasseur al francese L’Equipe: un’avventurosa arrampicata sugli specchi per provare a giustificare le due squalifiche che hanno estromesso le Ferrari di Charles Leclerc (quinto) e Lewis Hamilton (sesto) dall’ordine di arrivo del GP di Cina. Il teorema del troppo-perfetti-per-stare-nelle-regole è tra i più significativi dei molti passaggi inaccettabili.

Ferrari, momento complicato

È un momento complicato e arrivano tre GP lontani e impegnativi in altrettante domeniche, una raffica da togliere il respiro a chi lavora sui circuiti e in fabbrica. In Giappone la Ferrari non porterà sviluppi importanti, perché c’è ancora troppo da comprendere nelle altezze da terra della SF-25 e introdurre novità ora potrebbe solo ingarbugliare la matassa. Bisogna poi capire se il simulatore di Maranello menta, visto che non aveva previsto i problemi di assetto e la carenza di effetto suolo intravisti in Australia e manifestatisi in Cina. Lo sviluppo potrebbe poi prevedere per il Bahrain un fondo già programmato dopo i test di fine febbraio. In ogni caso la Scuderia, al contrario degli anni precedenti, intende evitare la presentazione di grandi pacchetti evolutivi, preferendo procedere con inserimenti più graduali delle novità tecniche.

Rischio dossi a Suzuka

A Suzuka dovrà sfruttare al massimo il venerdì di prove libere, con sangue freddo e senza farsi prendere dall’ansia da prestazione, per quanto ciò non sia facile. L’aderenza sarà massima come a Shanghai, ma con velocità e accelerazioni laterali ben maggiori rispetto a quelle della gara cinese, tali da determinare nella Pirelli la decisione di portare le tre mescole più dure della gamma (la C1 all’esordio, più C2 e C3, queste leggermente più morbide rispetto al 2024). Il gommista italiano ha indicato con il valore massimo (cinque quinti) l’impatto delle forze laterali e lo stress previsti sulle coperture. Anche su questa pista l’asfalto è nuovo ma, al contrario del manto di Shanghai che è liscio a biliardo, presenterà dei dossi: un rischio in più per la Ferrari, che si è mostrata vulnerabile nell’usura del pattino inferiore.

Ferrari, l'ombra delle squalifiche

All’interno del gruppo c’è inquietudine, con Matteo Togninalli - il capo dell’ingegneria, un tecnico molto capace e dall’incrollabile fiducia nelle sue convinzioni - piuttosto sotto pressione dopo le squalifiche di Shanghai. Vasseur ha dato disposizione di parlare il meno possibile, visto il momento tecnico delicato che sta vivendo la squadra. Il tema tecnico del GP Giappone sarà di non facile soluzione per tutti, anche per la McLaren che da fine 2024 mostra una costante marcia in più rispetto alla concorrenza, mentre la Red Bull cala la carta-jolly di Yuki Tsunoda promosso davanti al suo pubblico per dare una marcia in più al team sul fronte della corsa al Mondiale marche. Non sarà comunque facile arrivare dalla Racing Bulls e sciogliere il nodo che ha comportato l’uscita a fine 2024 di Sergio Perez e la retrocessione di Liam Lawson adesso.