Hamilton e il record di Schumacher che può centrare a Suzuka: la Ferrari ci crede

Il Gp del Giappone, a Suzuka , diventa cruciale per la Ferrari . La stagione è appena iniziata, certo, ma mettere in pista una reazione dopo i primi due Gran Premi deludenti di Melbourne e Shanghai è una necessità, per tutti: per il team e per i piloti. Soprattutto per Hamilton, il sette volte campione del mondo sul quale la Rossa ha riposto tutta la fiducia e le speranze di una stagione che spera essere finalmente vincente.

Hamilton a caccia del record di Schumacher

Suzuka porta particolarmente bene a Hamilton che in Giappone, nel corso della sua carriera, ha già vinto cinque volte (all'esordio con la McLaren nel 2007 e nel 2014, 2015, 2017 e 2018 con la Mercedes). Sono quattro anni (nel 2020 e nel 2021 non si è corso causa Covid) che Lewis non vince in Giappone, chissà che il trionfo non torni ora che è al volante della Ferrari, che insegue la prima vittoria stagionale. Se Hamilton riuscisse a vincere a Suzuka, non solo toglierebbe un peso dal box della Rossa, ma eguaglierebbe anche il record di Michael Schumacher, quello dei sei successi sul circuito giapponese. Una motivazione in più in vista del weekend di gara.