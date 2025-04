Hamilton e la frase sulla Ferrari che fa sperare i tifosi: "Sono rimasto colpito da una cosa"

ROMA - Decimo in Australia, squalificato in Cina, ottimista per il Giappone. Nonostante un avvio di stagione difficile, Lewis Hamilton non si abbatte e usa tutta la sua esperienza per incoraggiare l'ambiente Ferrari in vista del terzo Gp, in programma domenica prossima a Suzuka. "Ho letto che starei perdendo fiducia nella squadra, ma questa è una totale sciocchezza. Ho una fiducia assoluta nella squadra", le sue parole ai giornalisti nella hospitality della Scuderia Ferrari HP. "C'è stato molto clamore all'inizio dell'anno, forse le persone si aspettavano che avremmo vinto dalla prima gara o che avremmo vinto il campionato al nostro primo anno, ma non era questa la mia aspettativa".

Cosa è successo a Melbourne e Shanghai

Hamilton torna sulle prime due gare di Melbourne e Shanghai, rassicurando i tifosi ferraristi: "Personalmente l'Australia non è stata una gara facile perché per la prima volta mi trovavo a guidare la SF-25 sul bagnato. In Cina invece, dopo un'ottima Sprint, nella quale mi sono sentito pienamente a mio agio fin dalle qualifiche del venerdì pomeriggio, abbiamo pagato una scelta sbagliata di set-up fatta di concerto con il team che ha penalizzato tanto me quanto Charles. Domenica io ho faticato più di lui anche perché, di fatto, la corsa è stata il mio primo long run vero e proprio visto che in Bahrain avevamo dovuto abbandonare la simulazione di gara per un problema, ed era anche la prima volta che guidavo con la mescola C2. E' stata dura, ma sono rimasto colpito da come il team ha gestito il doppio ritiro. Siamo rimasti tutti positivi. Ovviamente c'è un processo di apprendimento in corso e credo che presto se ne vedranno i frutti".

La strategia per Suzuka e l'ottimismo di Lewis

Il pilota britannico svela la sua strategia di crescita: "Questo sport è fatto di dettagli, e chi non lavora in un team, per quanto esperto possa essere di Formula 1, non può capire la quantità di cose sulla quale ci dobbiamo concentrare ogni weekend. Quando si cambia squadra poi, tutto diventa più complesso. Onestamente sono piuttosto contento di come mi sto adattando e credo che stiamo facendo bene. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sodo perché sono convinto che abbiamo il potenziale per lottare per le primissime posizioni, anche questo weekend in Giappone. Non so cosa aspettarmi per quanto riguarda le sensazioni della vettura, ma ho due gare alle spalle, ho sperimentato le gomme e sì, mi sento positivo. Dobbiamo ancora trovare l'assetto ideale e sto ancora imparando a conoscere la macchina. Negli ultimi mesi però ho osservato il lavoro del team e cono convinto che siano state gettate le basi per una crescita futura. Sappiamo che ci sono aree in cui dobbiamo migliorare".