Leclerc, le parole che motivano la Ferrari: "Ecco dove dobbiamo cambiare marcia"

SUZUKA (GIAPPONE) - Si avvicina sempre di più il terzo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula Uno, che fa tappa in Giappone a Suzuka . Per la Ferrari è una nuova occasione per riscattarsi dopo il terribile avvio di stagione tra la doppia squalifica a Shanghai e il deludente esordio a Melbourne. Serviranno punti pesanti per risalire nella classifica piloti e costruttori, con Leclerc che ha cercato di caricare l'ambiente nella conferenza di presentazione.

Leclerc: "Possiamo fare una grande stagione, ma dobbiamo migliorare"

"Dobbiamo migliorare passo dopo passo - le parole del pilota monegasco -. Possiamo ancora avere una grande stagione, ma al momento non siamo veloci quanto la McLaren. L'avvio di campionato non è stato ideale ma il valore della nostra vettura è certamente superiore a quanto abbiamo mostrato finora. La doppia squalifica a Shanghai è stata una brutta botta, perdere punti non fa bene alla squadra". Leclerc, attualmente decimo nella classifica piloti con solo 8 punti, ha individuato il punto debole di questo inizio di stagione: "Dobbiamo sicuramente migliorare in qualifica. Quando in gara si parte indietro, in mezzo al gruppo, è difficile riuscire a esprimere al massimo il potenziale della macchina e a mantenere il proprio ritmo".