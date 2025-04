Leclerc sconsolato con l’ingegnere Ferrari: “Un incubo, ne ho abbastanza”

SUZUKA (GIAPPONE) - Non si chiude nel migliore dei modi la prima giornata di Charles Leclerc al GP del Giappone, terzo appuntamento della stagione sul circuito di Suzuka. Il pilota monegasco ed Hamilton hanno chiuso le prime sessioni di prove libere dietro al dominio delle McLaren , ricevendo poi anche una convocazione dalla FIA per aver infranto le regole della pitlane.

Leclerc sconsolato: "Questa sessione è un incubo"

Leclerc ha chiuso la prima sessione di prove libere al terzo posto, peggiorando però nella seconda con il settimo posto. La sessione però è stata pesantemente condizionata dalle tante interruzioni, con ben quattro bandiere rosse che hanno costretto i piloti a fermarsi durante i loro giri. Una situazione complicata per Leclerc, fermato durante i suoi giri veloci, che durante un team radio con l'ingegnere di pista Bryan Bozzi ha trasmesso tutto il suo sconforto: "Oh mio dio, questa sessione è un incubo. Basta, ne ho abbastanza di questa sessione".

Leclerc: "Ho imparato molto sulla vettura"

"Abbiamo provato diversi setup - le parole di Charles Leclerc dopo le prove libere - durante le due sessioni e sento di aver imparato molto sulla nostra vettura e su come poterne estrarre il massimo. Non siamo riusciti a mettere tutto insieme, a causa delle diverse bandiere rosse e del traffico che hanno compromesso la seconda sessione, ma credo che la nostra prestazione sia migliore di quanto sembri sulla carta in questo momento. Sarà interessante vedere come il cambiamento delle condizioni meteo, in particolare per quel che riguarda la direzione del vento, influenzerà le sessioni di domani".