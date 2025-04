Vasseur e il mistero Hamilton: "Può essere successo di tutto in qualifica"

SUZUKA (Giappone) - Quarto posto per Charles Leclerc e ottavo posto per Lewis Hamilton: le Ferrari partiranno in seconda e quarta fila al GP del Giappone. I due piloti del Cavallino chiudono le qualifiche di Suzuka con l’amaro in bocca e il team principal della Scuderia di Maranello Frederic Vasseur non nasconde la delusione. "Probabilmente siamo stati più competitivi nel Q1 e nel Q2, mentre nel Q3 abbiamo faticato di più. Il quarto posto non è l’obiettivo che vogliamo raggiungere , comunque stiamo facendo dei passi avanti e dobbiamo continuare in questa direzione. Leclerc ha fatto un’ottima ultima chicane nel primo run del Q3, mentre l’ha fatta meno bene nel secondo: non potevamo fare di più con Charles. Dobbiamo analizzare cosa gli è successo, ad ogni modo anche mettendo insieme il giro perfetto siamo a due decimi dalle McLaren , dobbiamo continuare a lavorare”, sottolinea Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

I problemi di Hamilton con la Ferrari

In particolare però a destare dubbi al francese è il calo di rendimento di Lewis: "Non ho ancora parlato con lui, dobbiamo capire cosa è successo a Lewis in Q3 perché fino al Q2 era in lotta al millesimo con Leclerc. Può essere successo di tutto, una scelta sbagliata a livello di assetto nell’evoluzione della qualifica o il vento. Per continuare a capire meglio la macchina una gara asciutta sarebbe meglio, comunque le condizioni saranno uguali per tutti, in ogni caso se pioverà prima del via la pista cambierà così come il vento”. Non c'è quindi una spiegazione chiara al momento per questo ottavo posto del 7 volte iridato, la Scuderia dovrà indagare meglio e aspettare i risultati delle telemetrie per capire meglio cosa è accaduto in questo sabato mattina, e far sì che non si ripeta in gara.