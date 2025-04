Rabbia Leclerc: "Non posso sorridere, ce l'ho messa tutta ma..."

"I lati positivi di questo fine settimana? Il feeling era migliore e ho le idee chiare su cosa fare nelle prossime gare per migliorare, ma non posso sorridere perché oggi abbiamo fatto tutto alla perfezione e abbiamo chiuso in P4 senza avere un ritmo maggiore",

Leclerc: "Dobbiamo spingere al massimo, in Bahrain sarà importante"

Nonostante il pesante gap dalla McLaren, Leclerc resta fiducioso: "Ho sempre detto che qualunque sarebbe stato il punto di partenza di quest’anno, avremmo dovuto guardare avanti e fare piccoli stop nella giusta direzione. Ecco, ora dopo le prime gare si può dire che il punto di partenza non è stato granché, però questo è quello che possiamo fare per adesso. Prendiamo il lato positivo di aver massimizzato il potenziale della vettura, anche se è valso purtroppo la quarta piazza. Dobbiamo spingere al massimo, ma so che la squadra lo sta facendo". Testa già al prossimo Gran Premio in Bahrain: "Sarà molto importante: io ci arrivo con una visione molto diversa dai test e una direzione molto chiara che voglio prendere per il mio stile di guida, spero che pagherà”.