Vasseur realista: "I distacchi rispecchiano la Ferrari di oggi"

SUZUKA (Giappone) - Leclerc è quarto - ai piedi del podio - Hamilton non va oltre il settimo posto. Il Gp del Giappone conferma le difficoltà della Ferrari che deve ancora risolvere alcuni problemi. La Scuderia di Maranello è al quarto posto della classifica costruttori, alle spalle di McLaren, Mercedes e ed Bull. "Oggi eravamo tra i due e i tre decimi più lenti di McLaren - ammette Vasseur ai microfoni di Sky Sport - attualmente il quadro attuale rispecchia le nostre prestazioni reali. Non c'era grande differenza, sia di degrado che di prestazione, tra le mescole, per questo Hamilton nella seconda parte di gara non é riuscito a fare la differenza. Avrà senso portare aggiornamenti, soltanto dopo aver sistemato i problemi di bilanciamento delle monoposto, ma non aspettatevi che da un giorno all’altro si possa ribaltare la situazione”.