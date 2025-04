Hamilton commenta così la gara: “Ferrari, niente di spettacolare…”

Hamilton: "Niente di spettacolare. Ferrari, bisogna migliorare"

Ai microfoni di Sky Hamilton ha ammesso di aver disputato una gara non esaltante, con un ritmo decisamente inferiore rispetto agli altri: "La gara non è stata incredibile, niente di spettacolare. In generale siamo stati solidi, ma non avevamo il passo degli altri. Bisogna migliorare e non siamo il team più veloce. Ho provato qualcosa di diverso partendo con la gomma dura. Rispetto a Leclerc mi mancava un po' di prestazione. Le qualifiche sono state importanti, ma le Mercedes in gara erano più forti di me".