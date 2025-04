Hamilton e quel saluto al team fine gara: c'è un dettaglio che vale la pena sapere 

SUZUKA (Giappone) - Un weekend in Giappone quasi da dimenticare per Lewis Hamilton con la sua Ferrari in quarta fila e un GP chiuso al settimo posto. L’inizio dell’avventura del 7 volte iridato in Ferrari è in salita: l'entusiasmo dei tifosi, dimostrato nel giorno della sua presentazione a Maranello e poi nei suoi primi giri a Fiorano, con tanto di picco di vendite di merchandising con il logo Ferrari, va ricambiato con risulati in pista che al momento tardano ad arrivare. Ma Lewis, che si sta ambientando velocemente, è sicuro che pian piano riuscirà a trafromare la sua fame di vittorie in momenti indimenticabili per il Cavallino.