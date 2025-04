Gerrard posa con la Ferrari di Leclerc: è l'ospite speciale della Formula 1

La Ferrari le prova tutte per il Gran Premio del Bahrain. In primis, l'ex presidente Montezemolo che cerca di portare fortuna al Cavallino dopo un inizio di stagione disastroso rispetto alle aspettative. E poi si porta nel paddock un calciatore che di vittorie ne sa qualcosa, ovvero Steven Gerrard. La leggenda del Liverpool è stato visto in giro per il circuito nel corso di tutto il weekend, ma per la gara ha scelto la rossa.