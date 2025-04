Ferrari, Vasseur ci crede: "Domani in gara tutto è possibile"

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - "Si può sempre fare un lavoro migliore ma fin dall'inizio del weekend perdiamo tanto in curva 1. Dobbiamo concentrarci sulla lunga distanza, dove abbiamo sempre avuto un buon passo nel corso della stagione. Tutto è possibile domani". Così il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, conclusesi con il quarto posto di Charles Leclerc e il settimo di Lewis Hamilton. "Se si spinge troppo nell'outlap si fatica a finire il giro, c'è un bilanciamento molto sottile da trovare", sottolinea ancora il Team Principal della Rossa. "Sono deluso perché non siamo qui per essere a tre decimi dalla pole, ma la gara è domenica e a Jeddah si può superare".