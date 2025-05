Hamilton furioso al team radio Ferrari: la frase sulle gomme a Miami è già virale

MIAMI (STATI UNITI) - Clamoroso a Miami : a meno di mezz'ora dal via della Sprint Race del Gp di Miami , Charles Leclerc - entrato in pista con gomme intermedie nel bel mezzo di un nubifragio - è finito contro il muro, durante il giro di riscaldamento , distruggendo il lato destro della sua SF-25 . Un episodio incredibile che ha di fatto impedito al monegasco, al sesto posto nella griglia di partenza, di competere per la Gara Sprint odierna sul circuito del Miami International Autodrome .

Ferrari, Hamilton furioso dopo l'incidente di Leclerc

Intanto Lewis Hamilton, appreso quanto stava accadendo al collega ferrarista, si è scagliato contro il box della Rossa via radio dopo il clamoroso epilogo del warm up di Charles: "Non posso credere che mi abbiate messo le gomme intermedie", ha tuonato l'inglese incredulo in merito alla strategia adottata dalla Ferrari nel diluvio di Miami. Una frase diventata presto virale sui social: "Non è accettabile una cosa del genere.Allucinante!", afferma un tifoso. Un altro utente, invece, ci va giù pesante: "La squadra è ridicola, perché correre un rischio simile? Inaccettabile".