Tensione alle stelle nel box Ferrari al termine del GP di Imola 2025, dominato da Verstappen , con Charles Leclerc che ha sfogato la sua rabbia via radio contro il team dopo l'ordine di cedere la posizione ad Albon per evitare una penalità di 5 secondi, dovuta a un contatto avvenuto qualche giro prima. Il monegasco, visibilmente furioso, ha esclamato: "Questo è un fo****o scherzo, cosa ho fatto di sbagliato? Mi potete spiegare se era da penalità o no?" , ricevendo solo un laconico "Investigheremo dopo la gara" dal suo ingegnere di pista Bryan Bozzi. La replica di Leclerc, un amaro "Ma cosa significa? Ormai gli ho ridato la posizione", ha sottolineato la sua frustrazione per una decisione che, pur volta a salvaguardare la quinta posizione, ha alimentato il suo malcontento.

Leclerc infuriato sulla Ferrari

La gara, già compromessa da una qualifica deludente (undicesimo posto in griglia), è stata segnata da strategie sfortunate: un undercut promettente vanificato dall’ingresso della virtual safety car, che ha favorito i rivali, così come l’impossibilità di montare le gomme soft durante la safety car a causa della presenza di Lewis Hamilton, che ha bloccato il momento chiave per il pit stop. Sesto al traguardo, Leclerc lascia Imola con un risultato amaro. Le divergenze con il team principal Frederic Vasseur e i limiti della SF-25, criticata per le sue prestazioni altalenanti, alimentano un clima di crescente insoddisfazione, mettendo a dura prova la serenità necessaria per affrontare una stagione che non sta rispettando le aspettative iniziali della Ferrari.