Ferrari, per Montecarlo la speranza è anche paura: “I nostri difetti si vedranno…” 

La Ferrari a Montecarlo rischia di vivere il tormento e l’estasi di Michelangelo : in fondo la velocità della Formula 1 non è anch’essa una forma d’arte, sia pure corale? Millecinquecento persone sincronizzate per creare un’espressione di genio. Il problema è che la Rossa di quest’anno gira piuttosto al largo dalla genialità, né a fronte dei problemi tecnici risultano convincenti certe uscite di Fred Vasseur , a Imola impegnato a imputare all’ex direttore tecnico Enrico Cardile la paternità di questa infelice SF-25 . Di chi era dunque l’ottima Rossa vista nella seconda metà del 2024?

Incertezza Ferrari

Ma lasciamo perdere: bisogna guardare avanti e il futuro oggi trasmette timore. Il sabato di Imola è risultato deprimente e la domenica consolatoria: le Ferrari sono risalite recuperando assieme tredici posizioni (Hamilton da 12º a 4º, Leclerc da 11º a 6º), ma restare ancora giù dal podio non ha reso onore alla storia del Cavallino. Oggi Maranello è praticamente impossibilitata a varare pacchetti di evoluzione, perché quelli devono sempre poggiare su una base tecnica, magari poco brillante ma fatta di certezze: se si sa cosa manca a una vettura ci si può lavorare ma se, al contrario, non si capisce bene perché si vada male né - ciò che è ancor più inquietante - perché in determinate circostanze la macchina si comporti meglio, aggiungere incognite rischierebbe di mandare tutto in tilt. Il progetto va prima corretto, ciò che avverrà con una modifica sulle sospensioni posteriori attesa per la seconda metà di giugno.

Tabù e pessimismo per Leclerc

Tocca tirare innanzi e domenica c’è Montecarlo che va molto, molto bene perché Charles Leclerc ormai libero dal tabù - ci ha finalmente vinto lo scorso anno - giocherà un suo personalissimo jolly sabato in qualificazione. Però va pure male perché la Ferrari quest’anno sul lento non riesce a esprimersi, nelle curve fatica a girare, né ha ancora risolto il rebus di come le gomme vadano preparate per poter essere sfruttate bene in qualifica. La speranza che nel Principato è sempre d’obbligo, soprattutto se hai un campione che si chiama Leclerc, comporta anche paura. A Imola abbiamo chiesto a Vasseur se e quanto lo preoccupi il prossimo giro secco, ma il team principal è stato piuttosto vago: «Montecarlo fa sempre storia a sé». Insomma se in generale le qualifiche della Rossa non sono brillanti, la prossima potrebbe riservare una sorpresa. Leclerc, lucido, analitico e autorevole assai quando si parla di Montecarlo, non era della stessa idea: «Non sono ottimista, andiamo su una pista che ci esporrà alle nostre debolezze. Certo c’è un’imprevedibilità e gli assetti sono diversi da quelli per qualsiasi altro circuito. Speriamo di sorprenderci com’è successo a Imola in gara». La regola del doppio pit stop obbligatorio è stata varata dopo la gara dello scorso anno: senza cambio-gomme (eseguito dopo la lunga interruzione seguita al tremendo incidente Magnussen-Perez al Massenet) i primi dieci arrivarono nello stesso ordine in cui erano partiti. Come aver corso un GP nella galleria del San Gottardo. La doppia fermata stavolta darà più spazio alle strategie, ma pure questo potrebbe risultare spiacevole per una Ferrari che ambisce a mettere Leclerc in pole.

Pesce rifiuta la chiamata da Maranello

Intanto è naufragato il tentativo di Vasseur di portare a Maranello Giuseppe “Pino” Pesce, l’abruzzese capo-aerodinamico della McLaren, in stretta connessione lavorativa con il direttore tecnico Rob Marshall e il capo-disegnatore Peter Prodromou, entrambi talenti di scuola-Newey. Cercato negli ultimissimi giorni, ha detto no grazie. «Siamo una squadra numerosa e abbiamo sempre un sedici per cento di rotazione del personale», ha commentato il Dottor Divago.