Hamilton durissimo nel team radio con la Ferrari: "Questa macchina è ..."

Hamilton, lo sfogo con gli ingegneri

Il pilota inglese, dopo la modesta prestazione in pista, ha comunicato al box Ferrari tutta la sua delusione. "La macchina è inguidabile”, ha urlato dalla propria monoposto. Successivamente Lewis Hamilton ha cercato di edulcorare quanto detto via radio con parole più equilibrate. "È stata una giornata complicata, non solo per noi ma un po' per tutti in pista - ha commentato l'inglese - con comportamenti della vettura difficili da interpretare e prestazioni altalenanti. Per quel che ci riguarda, abbiamo apportato alcune modifiche nella seconda sessione che ci hanno permesso di raccogliere dati su cui lavorare stanotte. Ora ci concentreremo sull'analisi per migliorare in vista delle qualifiche".