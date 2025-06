Vasseur è una furia in conferenza: "Più rispetto per chi lavora in Ferrari"

MONTREAL (CANADA) - Alla vigilia del Gp del Canada (stasera in programma le qualifiche ) alza la voce Frederic Vasseur, furioso per le voci sul futuro suo e degli altri uomini della Ferrari, dove la tensione è alta anche per il caso Hamilton e per l'incidente di Charles Leclerc nelle prove libere sul circuito di Montereal.

Vasseur e le voci su un suo addio alla Ferrari

"Sono super calmo, onestamente il problema non sono io, sono abbastanza esperto e abbastanza vecchio per prendere le mie decisioni. Quando sono venuto in Ferrari, ero perfettamente consapevole che la situazione sarebbe stata questa e che la mia era la posizione più esposta, è così per tutti i team principal - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, replicando alle voci in merito a un suo presunto addio alla Rossa -. Questo non è un problema per me, lo è quando si parla di persone del team, è lì che comincio ad arrabbiarmi. Il mio contratto scade a fine stagione, ma avremo tempo per discutere e prendere una decisione nei tempi giusti".

Lo sfogo del team principal a difesa della squadra

Anche in conferenza stampa Vasseur si è lasciato andare a uno "sfogo che riguarda le voci sulle persone della squadra - ha sottolineato il team principal della Ferrari -. È irrispettoso sbandierare pubblicamente i loro nomi in questi modo. C'è mancanza di rispetto nei confronti loro e delle loro famiglie. Forse vogliono solo infastidire la squadra ma non capisco davvero il senso e l'obiettivo. È l'unico modo per farsi notare ma stanno danneggiando il team". Nel mirino di Vasseur una parte della stampa: "Non si vincono i campionati con questo tipo di giornalismo attorno. Il mio compito è anche quello di gestire situazioni del genere, ma per le persone del team è più difficile essere esposti. Lavorano sodo e leggere che qualcuno di loro sarà sostituito è durissimo perché hanno famiglie, mogli, figli e questa pressione fatta da parte di alcuni giornalisti è irrispettosa. Ai ragazzi dirò che non è vero niente. L'anno scorso ho dovuto cercarlo su Google un nome che era uscito per capire chi fosse".