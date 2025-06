Hamilton ammette: "Un giorno si scopriranno tutte le cose". E Leclerc sulla vittoria Ferrari...

Leclerc: "Divario troppo grande con McLaren e Red Bull"

Gli fa eco Charles Leclerc: "Quello che vogliamo fare è compiere piccoli passi nella giusta direzione e ovviamente cercare di capire in che direzione possiamo spingerci in futuro. Mi aspetto dei passi avanti. Sarà sufficiente per colmare il divario dalla McLaren? Probabilmente no, perché per ora McLaren e Red Bull sono troppo avanti. Come ho detto più volte, la Mercedes invece è molto più altalenante, quindi è un po’ più difficile giudicarli. Ma credo che il nostro sarà un passo nella giusta direzione. Quanto in avanti, non lo so”.