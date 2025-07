La pesante accusa di Villeneuve a Hamilton: "Nelle gare sparisce, non è come Alonso..."

ROMA - L'arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari aveva riacceso le speranze dei tifosi della Rossa, convinti che con il 40enne sette volte campione del mondo il team di Maranello avrebbe potuto tornare a competere per il Mondiale. Le aspettative invece sono fin qui andate deluse e per il pilota britannico arrivano anche le critiche di un ex collega come Jacques Villeneuve, che ha dichiarato di preferirgli Fernando Alonso .

Villeneuve, le critiche a Hamilton e il paragone con Alonso

"Non conta solo il numero dei campionati vinti" ha detto in un puntata del podcast 'The Red Flags' il 54enne canadese, figlio dell'indimenticato Gilles che della Ferrari è stato un simbolo, riferendosi a Hamilton. Secondo Villeneuve l'inglese è solito "sparire in diverse gare di ciascuna stagione" ed è riuscito a vincere tanti titoli solamente grazie alla superiorità delle monoposto che guidava: "Il primo campionato che ha vinto è stato incredibile. Ha lottato duramente per prenderselo ma poi, quando la macchina è migliorata, ha avuto troppi anni facili", ha spiegato esaltando invece Alonso che a differenza sua "è sempre lì". Oggi 43enne e ancora protagonista al volante dell'Aston Martin, lo spagnolo ha comunque vinto due mondiali ma secondo Villeneuve ha pagato alcune decisioni sbagliate, come quella di lasciare la Ferrari per andare in McLaren-Honda nel 2015, mentre è stata vincente la 'scommessa' di Hamilton che nel 2013 ha scelto la Mercedes: " Lewis ha preso le decisioni giuste al momento giusto".