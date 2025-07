Hamilton fa la voce grossa: dossier a Elkann e Vasseur per risollevare la Ferrari

Scossa Lewis Hamilton. Il campione britannico non si arrende alla mediocre stagione della Ferrari e alza la voce per aiutare la rossa a rialzarsi. Sono ben tre i dossier prodotti dal sette volte iridato e consegnati direttamente a John Elkann, Benedetto Vigna e Frederic Vasseur, ma anche ai vari capo reparto. A rivelarlo è stato lo stesso Hamilton alla vigilia del Gran Premio del Belgio: il primo do