Le parole di Hamilton allarmano la Ferrari: "Non mi era mai successo in carriera, è frustrante"

Hamilton: "È frustrante"

Hamilton, che a questo punto dovrà cercare di rimediare nella Sprint di sabato, ha anche aggiunto: "È stata una delusione, la macchina non è andata alla grande. C'è una giornata per lavorare: cercheremo di fare qualcosa, ma è estremamente frustrante trovarsi in questa situazione. Speriamo di fare meglio domani". In realtà, l'errore di Hamilton potrebbe essere stato causato da un problema tecnico, anche se in questo senso non sono arrivate conferme ufficiali da parte della Ferrari.