Tracollo Hamilton, è buio pesto: la frase sulla Ferrari che spaventa i tifosi

Non sa più dove guardare Lewis Hamilton. In alto, non è il caso, sarebbe eccessivo. Negli occhi viene difficile in questo momento. In basso, no, perché più basso di così non si può. Soprattutto per uno come Sir Lewis e i suoi 7 titoli mondiali. Doveva essere l’uomo, il pilota capace di dare la svolta alla Ferrari. Adesso dobbiamo capire meglio cosa si intendeva per svolta e dove si pensava portasse. Vederlo aspettare a bordo della sua Ferrari SF25 nella speranza che la Commissione gara gli ritirasse la penalità per violazione del track limit con annullamento del tempo - discreto - utile a rientrare tra i 15 della Q1, è stato davvero triste. Come sarà triste vederlo partire oggi dall’8ª fila (16°). L’ultima umiliazione per un campione vero che non riesce a uscire dal tunnel nel quale si trova tra errori incredibili - quello di ieri, il testacoda causato dal bloccaggio da rookie delle qualifiche Sprint di venerdì, per non tornare indietro a Silverstone - e una macchina nata male e cresciuta troppo lentamente. Mentre lui, ostinato, continua a pensare e parlare troppo invece di fare quello che gli è sempre venuto meglio. Guidare.