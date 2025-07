FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Importante novità in casa Ferrari: la Rossa decide di sostituire la power-unit sulla SF-25 di Lewis Hamilton in vista del Gran Premio di Spa-Francorchamps. Il cambio di strategia nasce alla volontà di rompere il regime del parco chiuso alla vigilia della gara belga per permettere alla vettura del sette volte campione del mondo un cambio di set up che si adatti nel miglior modo possibile alla pista bagnata. Montare una power-unit fresca, la quinta della stagione, dovrebbe consentire alla macchina di Lewis di non pagare un prezzo troppo elevato in gara.