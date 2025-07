Leclerc furioso al team radio Ferrari durante il Gp del Belgio

È accaduto nel finale della corsa, quando dietro a Leclerc si avvicinava minaccioso Max Verstappen con la sua Red Bull e Bozzi ha avvisato il monegasco che il suo vantaggio si era ridotto a 1,2 secondi. " Lasciatemi in pace, per favore - ha detto il ferrarista furioso in una comunicazione con il team radio della Ferrari -. Non posso avere informazioni e quando si avvicina me ne date troppe. Mantenete la calma, non preoccupatevi". E così poi il pilota monegasco ha spiegato i motivi del battibecco durante le interviste post gara: " La pressione era alta in quel momento, sbagliando la linea di pochi centimetri si rischiava un grandissimo errore. Ho detto a Bryan di lasciarmi in pace. Lui cerca di darmi informazioni ma a volte ne ho bisogno, altre volte no e così gliel'ho fatto sapere".

Tensioni tra il monegasco e il suo ignegnere già nella gara Sprint

Un nervosismo, quello di Leclerc nei confronti del suo ingegnere, che già si era manifestato ieri nella Sprint Race chiusa dal ferrarista al quarto posto: "Dimmi solo quando è l'ultimo giro" l'invito che gli aveva rivolto via radio, chiarendo poi il motivo alla fine della gara breve: "C’è ancora tanto lavoro da fare, ho spinto tanto nella Sprint ma facciamo fatica. Impariamo tanto e va bene, ma oltre a imparare ora vorrei anche vincere".