Leclerc tra il paragone con Hamilton e il rinnovo di Vasseur: "È presto per dirlo ma ero curioso di..." 

Charles Leclerc preferisce tenere i piedi per terra e lasciare che siano i risultati a parlare. In conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il pilota della Ferrari ha commentato il primo periodo da compagno di squadra di Lewis Hamilton: "Io meglio di Hamilton? Non avevo grandi aspettative, come pilota guardi i dati degli altri, ma poi c'è sempre un punto interrogativo. Ero curioso di come sarei andato con Lewis, ma ora sono totalmente concentrato sul riportare la Ferrari in vetta. Penso che sia troppo presto per giudicare e fare paragoni, per Hamilton è un nuovo team", ha detto il monegasco. Leclerc si è detto soddisfatto delle ultime prestazioni: "La macchina ci ha permesso di lottare per il podio negli ultimi weekend. Non possiamo dire di essere il secondo team in lotta, ma stiamo andando nella direzione giusta. L'Hungaroring non è la pista migliore per me. Dicono che è come Monaco? Forse mi mancano i muri che ci sono lì. Penso che sia nettamente la pista peggiore della stagione per me. Qui non ho ottenuto grandi risultati in passato: vorrei capire il perché, magari è qualcosa che riguarda il mio stile di guida e dove devo lavorare un po’ di più. Cercherò di invertire la tendenza, spero che riusciremo a fare un bel weekend e ho fiducia in questo. Se ho una vettura da podio? Abbiamo lottato per la top-3 negli ultimi cinque-sei weekend, non penso però che siamo ancora a un livello che ci permetta di dire che siamo il secondo team più forte. Tuttavia stiamo facendo passi avanti verso questo obiettivo, siamo nella direzione giusta".