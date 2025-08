Ferrari, la carica di Elkann: "Quando siamo uniti diamo il meglio. Sul rinnovo di Vasseur..."

"Non dobbiamo mai perdere la voglia di vincere"

Il numero uno della Ferrari traccia anche un bilancio sulla prima parte di stagione, tutt'altro che esaltante: "Indubbiamente la prima parte della stagione è stata complicata, ma è importante cercare di capire in cosa si può migliorare. Questo - afferma Elkann - lo abbiamo dimostrato nella nostra storia, ma anche recentemente con la vittoria di Le Mans. La parte più importante è il non perdere mai la voglia di vincere, che deve essere una costante. Questo si deve tradurre, in maniera molto pratica, nel fare in modo che delle persone straordinarie come quelle che lavorano in Ferrari, dai meccanici agli ingegneri, ai nostri piloti, i dirigenti e il team principal, abbiano la consapevolezza di come insieme possano fare molto di più di quello che possono fare individualmente".