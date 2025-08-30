Leclerc distrutto via radio dopo le qualifiche in Olanda: "Che giro di m**! Sono pessimo..."

Qualcosa in casa Ferrari non ha funzionato durante le qualifiche del GP d'Olanda . Tanto che Leclerc è appaso distrutto via radio mentre parlava con il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi : “Che giro davvero davvero davvero di m**! Oh mio Dio, che delusione. Mi dispiace, vi meritate di meglio. Sono stato davvero pessimo" Poi ha aggiunto un “orribile, che [occasione] sprecata”.

Ferrari, Leclerc solo sesto in Olanda

Il podio sembra un miraggio per la Ferrari di Leclerc alla luce del sesto posto nelle qualifiche e quindi la terza fila della Rossa. Hamilton, tra l'altro, ha fatto peggio e partirà ancora più dietro. Va sottolineato che il circuito è molto stretto e i sorpassi sono difficili. Infatti, dal 2021 in poi chi ha centrato la pole position ha successivamente vinto la gara del GP d'Olanda. Il favorito al momento è Piastri della McLaren.