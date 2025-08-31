Disastro Ferrari nel GP d'Olanda: Hamilton finisce contro il muro e Leclerc reagisce...

Una sola Ferrari in lotta nel GP d'Olanda . C'è solo Leclerc a portare in alto la bandiera del Cavallino nel 15° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025 . Lewis Hamilton purtroppo è stato costretto al ritiro dopo esser finito contro le barriere a nemmeno metà gara, precisamente al 23° giro dei 72 previsti sul circuito di Zandvoort, quando si trovava in settima posizione. Corsa finita dunque per il 7 volte campione iridato, che è stato davvero sfortunato nella prima gara dopo le vacanze estive del Circus. Fortunatamente l'inglese sta bene ed è uscito autonomamente dall'abitacolo della sua SF-25.

Leclerc ai box mentre Hamilton finisce contro le barriere

Un brutto scontro quello di Hammer che è finito a muro in curva 3, dopo un testacoda, innescando la bandiera gialla e l'ingresso della Safety Car Aston Martin Vantage. Un punto del tracciato che ha visto numerosi piloti incappare in lunghi, slittamenti e anche appunto incidenti in tutto il weekend. Per Lewis è il secondo GP consecutivo senza punti, dopo il 12° posto ottenuto in Ungheria lo scorso 3 agosto. L'uscita di scena del campione del mondo, a livello di tempistiche, ha penalizzato anche Leclerc che era appena entrato ai box per montare le gomme hard e tentare l'undercat sulla Mercedes di Russell. Strategia annullata dal regime della SC e che ha mandato su tutte le furie il monegasco, costretto a rientrare alle spalle dell'avversario e a cedergli quindi la quinta posizione. La Ferrari riuscirà a ritrovare prestazioni almeno il prossimo weekend a Monza, davanti ai suoi tifosi?