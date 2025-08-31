Ferrari, il GP Olanda è una maledizione: anche Leclerc si ritira dopo un violento scontro con Kimi Antonelli

Niente da fare, dopo Hamilton anche Leclerc è fuori dai giochi nel GP d'Olanda . Il monegasco è costretto a ritirarsi dopo un violentissimo scontro con Kimi Antonelli al 55° giro dei 72 previsti sul circuito di Zandvoort , mentre stava finendo di sorpassare la Mercedes. L'italiano è andato a colpire la Ferrari di sottosterzo, invadendo la traiettoria della Rossa e portando così Charles sull'esterno, che è inevitabilmente andato a sbattere contro le barriere ad alta velocità. La conclusione di un weekend davvero disastroso, con ben due incidenti sempre in curva 3 che mai come oggi sembra maledettamente stregata per il Cavallino. Niente punti per la Ferrari che finisce il 15° appuntamento del Mondiale di F1 2025 nel peggiore dei modi: zero punti e due ritiri.

Leclerc contro Kimi Antonelli: lo scontro dopo il sorpasso in Olanda

Charles stava mantenendo la posizione dopo il suo pit stop, mentre Kimi stava cercando di completare l'under cut sulla Ferrari, ma ha sbagliato però completamente la manovra del sorpasso ed è finito per impattare contro Leclerc. Nell'impatto violento contro il muro, la SF-25 ha perso l'ala anteriore e ha riportato danni ingenti, con i meccanici ai box che sono stati pizzicati dalle telecamere proprio nel momento in cui non sono riusciti a trattenere un disperato "Vaffa*****". Fortunatamente il pilota di Maranello è uscito dall'abitacolo senza problemi e si è tolto il casco senza nascondere una grandissima delusione sul volto. Kimi invece è tornato in gara in sesta posizione e senza alcun danno alla sua W16 ma è stato sanzionato con 10 secondi di penalità, per l'errore di guida che ha scatenato l'incidente con Leclerc e una nuova bandiera gialla con Safety Car.