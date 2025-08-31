Ferrari, sofferenza senza fine: Hamilton penalizzato dopo il GP d'Olanda

Piove sul bagnato, nonostante non ci siano nuvole. È davvero una domenica bruttissima per la Ferrari. Dopo il doppio ritiro nel GP d'Olanda, con gli incidenti di Lewis Hamilton al 23° giro e di Charles Leclerc al 54° giro, arriva la comunicazione ufficiale della FIA. Il 7 volte iridato era stato investigato prima della partenza a Zandvoort e quindi prima che la sua gara iniziasse dalla settima posizione in griglia e poi venisse compromessa dall'impatto contro le barriere. “Non so bene cosa sia accaduto, dovrò rivedere i replay. Mentre risalivo la sopraelevata, ho avuto una sbandata al posteriore e non sono riuscito a recuperare. La macchina era un po’ nervosa, ma penso che questo fine settimana abbiamo fatto dei progressi concreti e il ritmo era piuttosto buono. Stavo recuperando terreno su Russell e penso che avessi il ritmo per superare alcune macchine davanti a me. Non finire una gara e uscire di scena così presto è molto insolito. Non è una bella cosa, ma è andata così", le sue parole colme di tristezza a fine gara.
Hamilton sconterà la penalità a Monza
Purtroppo la comunicazione ufficiale delle 5 posizioni di penalità da scontare il prossimo weekend del Gp d'Italia (6-7 settembre), non avrà sicuramente migliorato l'umore di Hammer. L'inglese della Ferrari è stato sanzionato per "aver infranto regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia pre partenza", come si legge dalla nota ufficiale dei commissari. La prima volta a Monza da pilota del Cavallino per Hamilton quindi si annuncia già in salita.