Ferrari, sofferenza senza fine: Hamilton penalizzato dopo il GP d'Olanda

Piove sul bagnato, nonostante non ci siano nuvole. È davvero una domenica bruttissima per la Ferrari. Dopo il doppio ritiro nel GP d'Olanda, con gli incidenti di Lewis Hamilton al 23° giro e di Charles Leclerc al 54° giro, arriva la comunicazione ufficiale della FIA. Il 7 volte iridato era stato investigato prima della partenza a Zandvoort e quindi prima che la sua gara iniziasse dalla settima posizione in griglia e poi venisse compromessa dall'impatto contro le barriere. “Non so bene cosa sia accaduto, dovrò rivedere i replay. Mentre risalivo la sopraelevata, ho avuto una sbandata al posteriore e non sono riuscito a recuperare. La macchina era un po’ nervosa, ma penso che questo fine settimana abbiamo fatto dei progressi concreti e il ritmo era piuttosto buono. Stavo recuperando terreno su Russell e penso che avessi il ritmo per superare alcune macchine davanti a me. Non finire una gara e uscire di scena così presto è molto insolito. Non è una bella cosa, ma è andata così", le sue parole colme di tristezza a fine gara.