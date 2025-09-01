Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ferrari, weekend nerissimo alla vigilia di Monza. Hamilton, il sogno è già finito?

L’errore del britannico, la sfortuna di Leclerc: la Rossa esce con un doppio zero da Zandvoort
Ferrari, weekend nerissimo alla vigilia di Monza. Hamilton, il sogno è già finito?© EPA
Roale
1 min

Non era così che la Ferrari sperava di tornare dopo la sosta estiva. La prova in Ungheria aveva lasciato importanti strascichi polemici, soprattutto per il problema, ancora poco chiaro e “fumoso”, che aveva negato clamorosamente il podio a Charles Leclerc, crollato in quarta posizione dopo essere partito dalla pole. Invece, a Zandvoort va in scena un altro weekend nerissimo per la Rossa, che lascia l’Olanda con zero punti in tasca dopo aver faticato fin dalle prove li

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte