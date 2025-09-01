Ferrari, weekend nerissimo alla vigilia di Monza. Hamilton, il sogno è già finito?

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Non era così che la Ferrari sperava di tornare dopo la sosta estiva. La prova in Ungheria aveva lasciato importanti strascichi polemici, soprattutto per il problema, ancora poco chiaro e “fumoso”, che aveva negato clamorosamente il podio a Charles Leclerc, crollato in quarta posizione dopo essere partito dalla pole. Invece, a Zandvoort va in scena un altro weekend nerissimo per la Rossa, che lascia l’Olanda con zero punti in tasca dopo aver faticato fin dalle prove li
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte