Hamilton e Leclerc pronti per Monza: "Sarà come un ballo sulle punte. Vincere? Non c'è due..."

Bagno di folla a Milano per i due piloti della Rossa, che hanno ricevuto l'abbraccio di migliaia di tifosi in vista del Gran Premio d'Italia: tutti i dettagli
3 min

MILANO - Bagno di folla per Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i due piloti della Ferrari accolti da un bagno di folla di fronte a Palazzo Reale a Milano in occasione dell'evento 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%', ideato in vista del Gp d'Italia in programma domenica (7 settembre).

Bagno di folla a Milano per Leclerc e Hamilton

"Sono felicissimo di essere qua - ha detto Leclerc ai microfoni di 'Sky Sport' -. Vedere così tanti tifosi della Ferrari mi rende orgoglioso. Proveremo a ripetere il successo dello scorso anno, anche se non sarà semplice. Oggi ho scoperto un detto italiano: non c'è due senza tre. Speriamo che la terza vittoria a Monza possa già arrivare quest'anno. Tra il successo del 2019 e quello del 2024 non ho preferenze - ha aggiunto il pilota monegasco -. L'anno scorso ne è arrivato uno inaspettato, speriamo di replicare domenica". A fargli da eco il compagno di squadra Hamilton, sette volte campione del mondo che a Monza partirà con una penalità di cinque posizioni"È qualcosa di incredibile - ha detto il britannico sempre ai microfoni di 'Sky Sport' -. C'è tantissima gente. Adoro esser qui. Darò tutto e il mio primo gran premio da pilota Ferrari a Monza sarà sicuramente speciale. È come un ballo il Gp d'Italia, all'Ascari quasi si galleggia. C'è storia su quella pista".

 

 

Ferrari, a Monza omaggio a Lauda e divise blu

Proprio a Monza intanto la Ferrari renderà omaggio a Niki Lauda, a 50 anni dalla vittoria del suo primo Mondiale. Sul circuito del Gp d'Italia, la monoposto di Maranello avrà una livrea speciale, ispirata alla 312 T: la tonalità del rosso sarà la stessa della vettura del '75, non mancheranno le celebri strisce bianche longitudinali sulla carrozzeria e i nomi dei piloti in corsivo. I numeri di gara saranno coordinati, in nero, in una tabella portanumero bianca. Tutto il team domenica indosserà divise speciali: torna il logo rettangolare al posto dello scudetto. Leclerc e Hamilton avranno tute, scarpe e caschi blu che richiamano stile e colori dell'epoca.

 

 

 

