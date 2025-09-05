F1, Ferrari show a Monza: Hamilton primo davanti a Leclerc nelle FP1

MONZA - Inizia nel migliore dei modi il weekend per la Ferrari . A Monza c’è una grandissima attesa per il Gran Premio d’Italia , e le due monoposto di Maranello non hanno deluso le attese dei numerosissimi tifosi accorsi all’autodromo per vedere all’opera Charles Leclerc e Lewis Hamilton : il pilota inglese ha ottenuto il miglior tempo nelle prime prove libere, davanti al compagno di scuderia.

Ferrari show a Monza: miglior tempo per Hamilton

Le Ferrari hanno acceso subito gli animi del popolo ferrarista accorso all’autodromo di Monza per la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia. Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione chiudendo il giro con il crono di 1'20''117, secondo tempo per Charles Leclerc che ha tagliato il traguardo con un ritardo di +0.169. La Williams di Carlos Sainz si piazza al terzo posto (+0.533) davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0.575) e alla Mercedes di Kimi Antonelli (+0.823). Tempi più alti per le due McLaren: Lando Norris chiude con il sesto tempo (+0.904), mentre la monoposto di Oscar Piastri è stata affidata al rookie Alexander Dunne che ha ottenuto un sedicesimo posto non propriamente esaltante.